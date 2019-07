Criança cai do 6º andar e é salva por cobertor; veja vídeo

São Paulo – Uma cena tensa, com resultado potencialmente devastador, foi registrada na cidade de Chongqing, na China, no início desta semana. Uma criança de apenas três anos caiu do sexto andar de um prédio.

Felizmente, foi salva por vizinhos que testemunharam a cena e conseguiram evitar o impacto no solo com a ajuda de um cobertor. A criança foi levada ao hospital, mas não sofreu qualquer ferimento. Estava sozinha em casa, enquanto a avó estava no supermercado.

A cidade está localizada a cerca de 900 quilômetros de Pequim. As imagens são da televisão estatal chinesa, CCTV. Veja abaixo:

“Olhei para cima e vi uma criança pendurada na sacada. Pensei em correr para tentar resgatá-la, mas não teria dado certo”, disse um dos vizinhos que participaram da operação à televisão. Foi aí que ele e outras pessoas pensaram em pegar um cobertor para tentar segurar o menino de alguma maneira. “Mantive meus olhos nele a todo o tempo”.