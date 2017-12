Criança brincando com fogão pode ter iniciado incêndio em NY

NOVA YORK (Reuters) – Um criança que brincava com um fogão pode ter causado o incêndio em um prédio de apartamentos de Nova York que matou 12 pessoas, incluindo quatro crianças, disse o prefeito Bill de Blasio nesta sexta-feira.

O incêndio, o mais letal na cidade em um quarto de século, irrompeu pouco antes das 19h locais na quinta-feira no primeiro andar de um prédio de tijolos e se alastrou rapidamente pelos pisos superiores, matando pessoas em vários deles, informou o Corpo de Bombeiros da cidade de Nova York.

“O que pensamos a esta altura é que, infelizmente, emanou de um acidente, uma criança pequena brincando com um fogão no primeiro andar do edifício”, disse De Blasio em uma entrevista à rádio WNYC.

Crianças de 1, 2 e 7 anos morreram, além de quatro homens e quatro mulheres, segundo a mídia local. Um corpo não identificado também foi encontrado.

Autoridades disseram que bombeiros resgataram 12 pessoas do prédio e que quatro pessoas estão hospitalizadas em estado grave. Mais de 160 bombeiros de quatro esquadrões responderam ao incêndio.

O prédio de 26 apartamentos tinha ao menos seis irregularidades, de acordo com registros municipais. Uma se deve a um detector de fumaça quebrado em um apartamento no primeiro andar, relatada em agosto. Não ficou claro se o detector foi consertado ou substituído ou se teve qualquer influência no incêndio.

“Sei que havia preocupações a respeito do próprio edifício”, disse De Blasio à WNYC. “Com base na pesquisa que temos neste momento, não parece que havia qualquer coisa problemática com o edifício ou com o sistema anti-incêndio do edifício”.

O prédio está localizado em Belmont, no bairro do Bronx, uma vizinhança essencialmente residencial e unida conhecida como “Pequena Itália”, próxima da Universidade Fordham e do Zoológico do Bronx.

O incêndio foi o mais letal na metrópole desde que um incendiário ateou fogo a um clube noturno do Bronx em 1990, matando 87 pessoas dentro do local, que não tinha saídas de emergência, alarmes ou irrigadores, segundo o jornal The New York Times.

Em 2007, dez imigrantes do Mali, sendo nove crianças, morreram depois que um aquecedor pegou fogo em um edifício do Bronx.