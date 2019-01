Creche alemã é evacuada após menino levar bomba da II Guerra

Berlim – A polícia teve que evacuar nesta quarta-feira uma creche na cidade de Darmstadt, no centro da Alemanha, depois que os educadores perceberam que um menino tinha levado uma bomba da II Guerra Mundial.

Aparentemente, o menor achou o artefato explosivo durante um passeio pela floresta e quis levá-lo à escola, informou a polícia do estado federado de Hesse em um comunicado.

Quando os educadores descobriram o “estranho objeto” em uma dos estantes do centro educacional, alertaram imediatamente a polícia e levaram as crianças para um parque.

Os artífices transferiram a bomba a um local seguro e pentearam o lugar no qual o menor tinha achado o artefato, mas não encontraram mais explosivos.

Os meninos retornaram à escola assim que os artífices levaram a bomba.

A polícia pediu à população que informe imediatamente as forças de segurança se encontrarem na floresta, no campo ou inclusive no seu próprio jardim um artefato explosivo ou um objeto suspeito, ao mesmo tempo que pediu para não tocá-lo e que se afastar do local.