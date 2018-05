Cottarelli deve apresentar lista de ministros ao presidente da Itália

Roma – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, receberá o primeiro-ministro designado Carlo Cottarelli para uma reunião às 11h30 (de Brasília) nesta terça-feira. No encontro, Cottarelli deve apresentar sua lista de ministros para um possível novo governo no país.

Na segunda-feira, Mattarella pediu ao ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) que tentasse formar um novo governo. No entanto, é improvável que o premiê designado ganhe um voto de confiança no Parlamento, após partidos como Movimento 5 Estrelas (M5S), Liga e Forza Italia declararem que não apoiarão Cottarelli.