“Corrida com touros” de São Firmino deixa cinco feridos na Espanha

Dois americanos e um espanhol foram feridos a chifradas, e outras duas pessoas tiveram traumatismos cranianos no primeiro dia das festividades de São Firmino, neste domingo (7), em Pamplona (Navarra, norte da Espanha) – informaram as autoridades regionais.

“Cinco pessoas foram atendidas na Emergência do Complexo Hospitalar de Navarra, três por chifrada de touro”, tuitou o governo regional de Navarra.

Depois, em nota, as autoridades regionais disseram se tratar de dois americanos – um de 23 anos, e outro, de 46 – e um espanhol de 40, “ferido na perna esquerda”.

Um dos feridos pela chifrada estaria em estado grave, segundo a imprensa local. As autoridades locais não confirmaram essa informação. Além disso, dois espanhóis, um de 18 anos e outro de 23, sofreram traumatismo craniano.

A Cruz Vermelha advertiu que este primeiro dia apresentava um “perigo especial”, devido à grande quantidade de pessoas presentes.

As festas de São Firmino acontecem de 6 a 14 de julho. São as mais famosas da Espanha e, todos os anos, atraem milhares de turistas do mundo inteiro.