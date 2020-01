Correria no funeral de Suleimani deixa 35 mortos no Irã, diz jornal

São Paulo — Pelos menos 35 pessoas morreram durante um tumulto no funeral do líder militar do Irã Qassem Suleimani, de acordo com o jornal Wall Street Journal. As informação são da rede estatal de TV iraniana.

Além dos mortos, outras 48 pessoas ficaram feridas durante a correria que aconteceu na província de Kerman, enquanto o corpo do general, que foi morto por forças dos EUA na última semana, passava pela região em um cortejo fúnebre.

Ataque

Na noite desta quinta-feira (02), o general e herói iraniano Qasem Suleimani e o líder paramilitar iraquiano Abu Mehdi al-Muhandis morreram em um ataque dos Estados Unidos contra o Aeroporto de Bagdá, três dias após manifestantes pró-Irã tentarem invadir a embaixada americana na capital do Iraque, confirmou o Pentágono.

Segundo o departamento americano de Defesa, a ordem para liquidar Soleimani partiu diretamente de Donald Trump.

“Sob as ordens do presidente, o Exército americano adotou medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal americano e estrangeiro e matou Qasem Soleimani”, informou o Pentágono.

O ataque provocou preocupações em todo o mundo, com pedidos de calma para evitar uma “escalada”, enquanto Teerã promete represálias. O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, ameaçou “vingar” a morte de Soleimani e decretou três dias de luto nacional.