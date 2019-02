Corrente humana cerca Parlamento japonês para pedir blecaute nuclear

Tóquio – Milhares de japoneses se reuniram neste domingo para formar uma corrente humana em torno do prédio da Dieta (Parlamento) do Japão, para pedir ao Governo que abandone a energia atômica, quando se completa o primeiro aniversário do desastre que castigou o país no dia 11 de março.

A corrente humana começou a rodear o prédio no final de uma grande marcha antinuclear que saiu do parque Hibiya da capital japonesa e que percorreu várias ruas da cidade.

Ao redor do Parlamento, em meio de uma forte presença policial, grupos de idosos, jovens e inclusive crianças com seus pais formaram a enorme fila com cartazes, velas e palavras de ordem a favor do fim das usinas nucleares no Japão.

A marcha começou depois que as milhares de pessoas reunidas em Hibiya guardaram um emotivo minuto de silêncio na hora exata na qual há um ano um terremoto de 9 graus na escala Richter sacudiu o país e provocou um devastador tsunami com mais de 19 mil mortos.

Muitos dos manifestantes levavam cartazes contra a contaminação nos alimentos e pediam para proteger a saúde da população, sobretudo a das crianças, lembrando que por causa da crise foram encontrados lotes de alimentos contaminados com radiação procedente da usina.

Além da manifestação antinuclear de Tóquio, o movimento contra as centrais atômicas organizou protestos em locais como Koriyama, na região de Fukushima, e onde permanecem parte dos evacuados por causa do acidente na unidade.