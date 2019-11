Corpos encontrados em caminhão no Reino Unido são de vietnamitas

A polícia britânica disse acreditar que sejam vietnamitas todas as 39 pessoas encontradas mortas em um caminhão no Reino Unido, nas proximidades de Londres, na semana passada.

A polícia declarou, na sexta-feira (1), que tinha rastreado os parentes de algumas vítimas. Afirmou ainda que está mantendo contato com o governo do Vietnã e trabalhando em conjunto para a identificação de mais corpos.

Os corpos foram encontrados no contêiner do caminhão em 23 de outubro. Inicialmente, a polícia tinha dito que as vítimas seriam chinesas.

Duas pessoas foram presas, incluindo um motorista da Irlanda do Norte, sob suspeita de assassinato e tráfico humano. A polícia acredita que haja mais envolvidos no caso e está dando prosseguimento às investigações.