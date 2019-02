Corpo encontrado em destroços de avião é do jogador Emiliano Sala

Dorset – Autoridades da Inglaterra informaram nesta quinta-feira que o corpo encontrado nos destroços do avião em que viajava Emiliano Sala é, de fato, do jogador argentino. Em breve comunicado divulgado em seu site oficial, a Polícia de Dorset, condado inglês situado próximo ao Canal da Mancha, confirmou a identidade.

“O corpo encontrado no Porto Portland foi formalmente identificado como sendo do jogador profissional Emiliano Sala”, informou a entidade, que prometeu continuar a investigação sobre o acidente aéreo que causou a morte do argentino.

“As famílias do Sr. Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas com estas notícias e vão continuar sendo apoiadas por oficiais especialmente treinados para assuntos familiares. Nossos pensamentos seguem com eles neste momento difícil. Vamos continuar investigando as circunstâncias desta morte.”

Sala e Ibbotson estavam a bordo do avião que desapareceu do radar no Canal da Mancha em 21 de janeiro, em voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales. O corpo, agora identificado como sendo do jogador, no entanto, só foi resgatado na noite de quarta (horário de Brasília) pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês).

Os investigadores ainda não recuperaram os restos do avião, que estava voando de Nantes a Cardiff depois que o atacante, de 28 anos, acertou a sua transferência do clube francês para a equipe, que disputa o Campeonato Inglês.

Os restos da aeronave foram localizados no domingo, após a família do jogador levantar fundos para iniciar uma busca privada com David Mearns, um especialista norte-americano em detecção de naufrágios, em colaboração com investigadores britânicos. Antes, buscas haviam sido feitas pelas autoridades britânicas, mas posteriormente foram interrompidas.