Coronel iemenita é ferido em atentado atribuído à Al Qaeda

Aden – Um coronel do Exército iemenita ficou gravemente ferido após a explosão de uma bomba que estava em seu carro nesta segunda-feira em Aden, no sul do país, em um atentado atribuído pelas fontes de segurança à Al-Qaeda.

O coronel Taha Hussein al-Sabihi foi ferido na explosão que ocorreu em Crater, no centro de Aden, e foi hospitalizado em estado grave, de acordo com as fontes.

Uma dessas fontes afirmou que a bomba foi colocada por membros da Al-Qaeda, que tem multiplicado os ataques contra oficiais do Exército e da polícia no sul do Iêmen desde a sua derrota para o Exército na província de Abyance, em meados de junho.

O coronel Sabihi foi recentemente incumbido de coordenar as medidas de segurança em torno de Aden, a maior cidade no sul, disse a fonte.