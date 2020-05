Coronavírus pode ter surgido em novembro na França, diz estudo

Segundo o hospital francês Albert Schweitzer, os primeiros casos de covid-19 na França podem ter sido relatados em meados de novembro, quase dez semanas antes dos primeiros casos confirmados da doença do país.

Um caso de novembro foi identificado pelo Departamento de Imagens Médicas da instituição após a realização de um estudo retrospectivo sobre cerca de 2.500 exames torácicos realizados entre 1º de novembro e 30 de abril.

As descobertas foram feitas no momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu aos países que investigassem casos semelhantes à pneumonia no final do ano passado, para obter um panorama mais claro de como a nova doença se espalhou pelo mundo.

O especialista em segurança alimentar e zoonoses da OMS, Peter Ben Embarek, disse em uma coletiva de imprensa na sexta-feira (8) que o coronavírus se origina em morcegos, mas que ainda não se sabe qual animal pode ter transmitido a doença aos seres humanos.

Segundo a OMS, descobrir qual animal deu origem a transmissão é essencial para impedir que um surto da doença ocorra novamente. A linha do tempo da disseminação do coronavírus também pode fornecer informações críticas sobre o genoma viral e como ele evoluiu, o que pode ser importante para o desenvolvimento de medicamentos para combatê-lo.

“Na França, alguns casos já estavam em circulação em novembro”, disse Michel Schmitt, médico chefe do departamento de imagens médicas do Hospital Albert Schweitzer, na cidade de Colmar, na Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha.

“O primeiro caso foi registrado em nosso centro em 16 de novembro”, relatou o comunicado à imprensa publicado pelo hospital na última quinta-feira.

Segundo um artigo especializado publicado na revista científica ScienceDirect, essa descoberta também ocorreu depois que pesquisadores testaram amostras respiratórias armazenadas de pacientes com sintomas semelhantes à influenza em dezembro e janeiro.

Antes desse estudo, os primeiros casos confirmados da França foram identificados em 24 de janeiro, em duas pessoas que viajaram para Wuhan, o epicentro original do surto no centro da China.

O primeiro caso confirmado da infecção na China é datado de 17 de novembro, e acordo com uma investigação do jornal South China Morning Post, de Hong Kong, com base em dados do governo.