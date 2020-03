Coronavírus no mundo: Irã tem 2.750 mortes; Argentina amplia quarentena

Da Redação com Reuters e Estadão Conteúdo

Por Da Redação com Reuters e Estadão Conteúdo

O total de mortes pelo novo coronavírus no Irã cresceu para 2.757, com o registro de 117 casos fatais nas últimas 24 horas, disse um porta-voz do Ministério da Saúde na TV estatal nesta segunda-feira, acrescentando que o total de infecções confirmadas subiu para 41.495.

“Nas últimas 24 horas, tivemos 117 novas mortes e 3.186 casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus”, afirmou o porta-voz, pedindo que os iranianos fiquem em suas casas.

Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse no domingo que o país prolongará o período de quarentena nacional obrigatória até a metade de abril visando frear a disseminação do coronavírus, que já matou mais de 30 mil pessoas em todo o mundo.

A quarentena, que impede que trabalhadores de setores não essenciais saiam de casa, a não ser para comprar mantimentos e remédios, praticamente esvaziou as ruas do país, e sua importante indústria de grãos passa por alguns transtornos.

A medida rígida deveria durar até o final de março, mas agora vigorará ao menos até o encerramento do final de semana da Páscoa, disse Fernández, o que significa que seria suspensa no dia 12 de abril.

“Prorrogaremos a quarentena até o final da Páscoa. O que visamos conseguir? Manter a transmissão do vírus sob controle”, disse ele em um pronunciamento televisionado.

Fernández acrescentou que os resultados iniciais do isolamento compulsório em vigor desde 20 de março parecem “bons”. O país registrou 820 casos de coronavírus e 20 mortes, mas o aumento de casos deu alguns sinais de desaceleração nos últimos dias.

Medidas sociais

Enquanto isso, para aliviar a paralisia e o sofrimento econômico de muitos argentinos, o presidente decretou no domingo a suspensão dos despejos por 180 dias e a proibição do aumento no valor de aluguéis e parcelas de empréstimos hipotecários.

“É uma guerra contra um exército invisível que nos ataca em lugares onde às vezes não o esperamos. É chocante a velocidade com que o vírus cresce. Com a quarentena, procuramos tempo para nos preparar e fornecer suprimentos”, justificou.

Ao destacar que o modelo escolhido pela Argentina foi elogiado por organizações internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o presidente afirmou que a luta contra a pandemia deve resultar “em um ensinamento de que a humanidade não deve ser tão infeliz e tão egoísta com os que foram esquecidos para o desenvolvimento”. (Com agências internacionais).

Rússia: Moscou supera mil casos