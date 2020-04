Coronavírus: EUA têm quase 2 mil mortes e mais de 32 mil casos em 24 horas

Da Redação com Reuters e Estadão Conteúdo

Por Da Redação com Reuters e Estadão Conteúdo

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira 427.460 casos de coronavírus, um aumento de 32.449 casos em relação à contagem anterior, e disse que o número de mortes aumentou em 1.942, para 14.696.

O CDC divulgou sua contagem de casos da doença respiratória, conhecida como Covid-19, causada por um novo coronavírus, com base em dados levantados até a tarde de quarta-feira, em comparação com a contagem do dia anterior.

Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individuais.

Nova York

Em Nova York, o governador Andrew Cuomo disse, em coletiva de imprensa, que o Estado está “muito distante” de vencer a batalha contra o coronavírus, apesar dos números já mostrarem um achatamento na curva de novas contaminações. Ele reforçou a necessidade da manutenção das medidas de restrição. “Não subestime o vírus. Este é um erro que cometemos desde o primeiro dia.”

Nesta quinta, de acordo com Cuomo, o Estado registrou seu recorde de mortes em um período de 24 horas: 799, o que elevou o total de vítimas fatais para 7.067.

O recorde de mortos em 24 horas vem sendo renovado em Nova York há três dias consecutivos.