Coronavírus é emergência global de saúde. O que acontece agora?

São Paulo – Na última quinta-feira (30), a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto de coronavírus, que já infectou mais de 8 mil pessoas em ao menos 18 países, é uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. Isso significa que, a partir de agora, os 196 países-membros da entidade devem colocar em prática uma série de recomendações e protocolos para evitar que a doença continue a se espalhar. Caberá aos govenos, portanto, agir para combatê-la.

Epidemias como a do coronavírus não são uma novidade no mundo, mas os desafios que a ciência e os governos enfrentam cada vez que uma nova doença começa a se propagar continuam. Como frear um vírus e evitar que ultrapasse as fronteiras de um vilarejo, uma cidade ou um país? É possível fazer isso antes de ele se tornar uma ameaça internacional? Bem, a experiência recente, como a do coronavírus da China, mostra que a humanidade ainda não é especialistas nisso.

Em pleno século 21, após incontáveis pandemias que dizimaram milhões de pessoas, há um único tratado internacional para regular as ações que a comunidade internacional deve tomar em situações emergenciais de saúde pública, o Regulamento Sanitário Internacional, da OMS (International Health Regulations). E é ele que entra em vigor agora que a entidade classificou o surto como emergência global.

Esse documento primeiro surgiu no final do século 19, quando o mundo se recuperava de uma pandemia de cólera que começou na Índia, atravessou fronteiras, chegando à Europa e às Américas e matando milhões pelo caminho. Desde então, o instrumento passou por revisões, sendo a mais recente delas em 2005, e tem a assinatura de 196 países. O Brasil e China, inclusive. É esse documento que define o que é uma emergência de saúde pública, estabelece os parâmetros para a resposta dos seus signatários e ativa os mecanismos de cooperação.

“A partir do momento em que uma epidemia passa a ser considerada uma emergência de saúde pública de importância internacional, a OMS faz uma série de recomendações aos seus estados-membros, como no transporte marítimo e aéreo, e permite o deslocamento de recursos financeiros para o local afetado”, explica Deisy de Freitas Lima Ventura, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Para que isso aconteça, contudo, é necessário o mais óbvio e não menos complexo dos passos: a classificação da situação como tal, algo que só a direção da OMS tem a competência para fazer e o fez ontem. Esse processo de decisão não leva em conta a quantidade de casos de uma doença ou de mortes, mas sim o risco de que pode se propagar para outros países.

Desde que a última edição do tratado entrou em vigor, poucas situações foram consideradas emergências dentro dos parâmetros estabelecidos. Entre elas o surto global de ebola na África Ocidental em 2014, que matou quase 12 mil pessoas em seis países, e o vírus Zika no Brasil em 2016, que atingiu 200 mil pessoas e deixou marcas profundas, como os casos dos bebês com microcefalia.

“O regulamento é eficiente no sentido de que é capaz de fortalecer os sistemas de saúde locais e guiar os países durante a emergência. Mas o diabo está nos detalhes: sua eficácia dependerá do grau de comprometimento do país com as recomendações da OMS”, avalia Christopher Morales, professor de Saúde Global do Instituto Milken de Saúde Pública Universidade George Washington e pesquisador de epidemiologia e controle de doenças.

E é aí que começa o próximo desafio da comunidade internacional: acompanhar até que ponto a China estará aberta para a ajuda externa da OMS e aceitará a interferência da entidade nas contingências para lidar com a doença causada pelo coronavírus. Ao mundo, portanto, resta aguardar os próximos passos do Partido Comunista chinês.

As megacidades da China viraram cidades fantasmas; veja fotos 1. Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China zoom_out_map 1 /7 Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China (Qilai Shen/Bloomberg) Pessoas caminham pelo centro financeiro de Xangai, na China

2. Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China zoom_out_map 2 /7 Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China (Stringer/Reuters) Policiais usando máscaras na Praça da Paz, um dos principais pontos turísticos de Xangai, na China

3. Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus zoom_out_map 3 /7 Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus (Aly Song/File Photo/Reuters) Transporte público vazio em Pequim, China, em razão da epidemia do novo coronavírus

4. Homem anda de bicicleta em Pequim, na China zoom_out_map 4 /7 Homem anda de bicicleta em Pequim, na China (Carlos Garcia Rawlins/Reuters) Homem anda de bicicleta em Pequim, na China

5. Funcionários do resort da Disney em Xangai zoom_out_map 5 /7 Funcionários do resort da Disney em Xangai (Aly Song/Reuters) Funcionários do resort da Disney em Xangai

6. Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China zoom_out_map 6 /7 Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China (China Daily/Reuters) Vista das ruas da cidade de Wuhan, marco zero da epidemia de coronavírus na China

7. Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus zoom_out_map 7/7 Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus (Thomas Peter/Reuters) Província de Hubei é isolada na China para conter propagação do novo coronavírus

O que é coronavírus, quais os sintomas da doença e como se prevenir?

Esse vírus é uma nova cepa da família coronavírus, que é conhecida desde a década de 60 e é capaz de causar infecções em humanos e também em animais.

A doença foi chamada pela OMS de “doença aguda respiratória do 2019-nCoV” e causa problemas respiratórios, tal qual um resfriado. Entre os principais sintomas do coronavírus, estão febre, tosse e dificuldades respiratórias.

As recomendações do Ministério da Saúde do Brasil para prevenir o contágio do coronavírus são: