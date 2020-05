Coronavírus bate 3,5 milhões de infectados, com 75% na Europa e EUA

Mais de 3,5 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente em todo mundo, mais de 75% deles na Europa e Estados Unidos, de acordo com um balanço da AFP estabelecido com base em fontes oficiais até as 0h00, no horário de Brasília.

Até o momento foram registrados pelo menos 3.500.517 casos de infecção, incluindo 246.893 mortes. Na Europa, o continente mais afetado, foram 1.547.180 casos e 143.584 vítimas fatais, enquanto nos Estados Unidos foram 1.158.040 casos, 67.680 óbitos.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte da quantidade real de infecções, porque muitos países contabilizam apenas os graves.