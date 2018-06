Coreias terão equipes conjuntas em 3 modalidades nos Jogos Asiáticos

Seul – As Coreias do Sul e a Coreia do Norte anunciaram nesta quinta-feira um acordo para participarem com equipe unificada em três modalidades dos Jogos Asiáticos, que começarão em agosto, na Indonésia.

A decisão aconteceu durante a reunião realizada hoje em Jacarta entre os comitês olímpicos das duas nações, o Comitê Olímpico da Ásia e a organização dos Jogos, que terão início em 18 de agosto e vão até 2 de setembro, com sedes na capital indonésia e em Palembang, no oeste do país.

As Coreias contarão com time único nas competições de basquete feminino e nas categorias masculinas e femininas de canoagem tradicional e remo, totalizando seis disciplinas com participação conjunta.

O plano também inclui que ambas as delegações desfilem sob apenas uma bandeira na cerimônia de abertura, como já fizeram nos Jogos Olímpicos de Inverno, realizado no início do ano na cidade sul-coreana de PyeongChang. O evento em fevereiro, que contou com uma equipe de hóquei feminino dos dois países, serviu como um primeiro passo para a aproximação, que também inclui politicamente os Estados Unidos.

Em entrevista à agência sul-coreana “Yonhap”, o diretor de relações internacionais do Comitê Asiático definiu como histórico esta participação conjunta das Coreias, que tecnicamente ainda se encontram em guerra.