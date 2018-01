Coreias podem desfilar juntas em Jogos de Pyeongchang, diz fonte

Atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul podem desfilar juntos na cerimônia de abertura da Olimpíada de Inverno de Pyeongchang no próximo mês, de acordo com uma proposta que o Comitê Olímpico Internacional (COI) irá considerar na próxima semana, disse uma fonte.

Essa possibilidade, assim como uma equipe conjunta de hóquei no gelo feminina, está entre diversas propostas que o COI irá discutir, disse uma fonte que faz parte do movimento olímpico à Reuters nesta quinta-feira.

Os dois países, que tecnicamente ainda estão em guerra após o conflito de 1950 a 1953 ter terminou com uma trégua, concordaram na terça-feira que a Coreia do Norte irá enviar uma grande delegação para o outro lado da fronteira para os Jogos do próximo mês.

O acordo foi alcançado durante as primeiras conversas oficiais entre os dois países em mais de dois anos, e em meio a tensões sobre o programa de armas da Coreia do Norte.

O COI realizará conversas na Suíça no dia 20 de janeiro para discutir detalhes sobre a participação da Coreia do Norte nos Jogos.