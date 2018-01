Coreias irão desfilar juntas na Olimpíada de Inverno deste ano

Seul – A Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram durante novas conversas nesta quarta-feira em formar um time feminino conjunto de hóquei no gelo para a Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, em fevereiro, e em desfilar juntas sob uma bandeira unificada na cerimônia de abertura dos Jogos sul-coreanos, segundo comunicado conjunto divulgado pelo Ministério de Unificação da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte irá enviar aos Jogos uma delegação de 550 membros, incluindo 230 líderes de torcida, 140 artistas e 30 lutadores de taekwondo para uma demonstração, segundo o comunicado.

A delegação deve começar a chegar à Coreia do Sul no dia 25 de janeiro, afirmou o comunicado.