Coreias farão novas conversas sobre Olimpíadas na 4ª-feira

Seul – A Coreia do Norte e a Coreia do Sul concordaram em realizar na quarta-feira conversas operacionais sobre o envio de atletas norte-coreanos para a Olimpíada de Inverno do próximo mês na cidade sul-coreana de Pyeongchang, informou o Ministério da Unificação de Seul, conforme diminuem os meses de tensões sobre programas bélicos norte-coreanos.

A Coreia do Norte pediu para o encontro ser realizado na Casa da Paz, no lado sul-coreano do vilarejo de trégua de Panmunjom, na zona desmilitarizada que divide as duas Coreias, informou o ministério em comunicado.

Autoridades das duas Coreias, tecnicamente ainda em guerra após o conflito de 1950 a 1953 terminar em uma trégua, e não um tratado de paz, se encontraram nesta segunda-feira para discutir sobre a Coreia do Norte enviar um grupo de performance artística para a Olimpíada de Inverno de Pyeongchang.

A Coreia do Norte está desenvolvendo programas nuclear e de mísseis em desafio a sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, e regularmente ameaça destruir os Estados Unidos e seus dois principais aliados asiáticos, a Coreia do Sul e o Japão.

Em trocas de farpas recentes, o presidente dos EUA, Donald Trump, classificou o líder norte-coreano, Kim Jong-un, como um “maníaco” e se referiu a ele como “homenzinho do foguete”. Kim respondeu ao chamar o presidente norte-americano de “tonto dos EUA mentalmente perturbado”.

Mas temores de guerra diminuíram após a primeira rodada de conversas intercoreanas em mais de dois anos, realizadas na semana passada e elogiadas por Trump.

A Coreia do Norte planeja enviar uma grande delegação à Olimpíada de Inverno, além dos atletas e grupos performáticos. A Coreia do Sul também busca formar uma equipe feminina de hóquei no gelo unida com a Coreia do Norte, de acordo com relatos da mídia.

A Coreia do Norte e a Coreia do Sul também irão realizar conversas sediadas pelo Comitê Olímpico Internacional, separadas de suas conversas intercoreanas, no sábado.