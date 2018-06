Coreias concordam em competir juntas nos Jogos Asiáticos em agosto

Seul – As duas Coreias concordaram nesta segunda-feira, após uma reunião na fronteira, em competir juntas em algumas modalidades nos Jogos Asiáticos, que serão realizados em agosto em Jacarta e Palembang (Indonésia), informou o Ministério dos Esportes sul-coreano.

No encontro, de cerca de oito horas, as duas delegações pactuaram um plano conjunto para o evento que inclui que os dois países desfilem juntos sob uma mesma bandeira na cerimônia de abertura.

Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ainda tecnicamente em guerra, já desfilaram juntas na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, que serviram como primeiro passo na atual aproximação entre o regime norte-coreano, Seul e Washington.

No evento, as duas Coreias apresentaram uma equipe conjunta de hóquei feminino sobre gelo.

Além disso, Pyongyang e Seul anunciaram hoje a realização de um jogo amistoso de basquete das suas respectivas seleções na capital norte-coreana no dia 4 de julho, detalhou a agência “Yonhap”.

A ideia de realizar o amistoso foi sugerida pelo próprio líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante a cúpula de abril com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e na qual ambos concordaram em estreitar laços e trabalhar para estabelecer a paz e desnuclearização da península da Coreia.

“Como vimos nos Jogos Olímpicos de PyeongChang, o esporte nos deu a oportunidade de impulsionar uma melhoria nos laços intercoreanos”, disse antes do encontro o chefe da representação da Coreia do Sul Jeon Choong-ryul, secretário-geral do Comitê Olímpico sul-coreano, em declarações publicadas pela agência “Yonhap”.

A representação sul-coreana se reuniu na faixa sul da Área de Segurança Conjunta, no coração da fronteira entre as duas Coreias, com uma delegação norte-coreana capitaneada pelo vice-ministro de Esportes, Won Kil-u.