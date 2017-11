Coreia do Sul usa alto-falante na fronteira com Coreia do Norte

Seul, 26 nov (EFE).- A Coreia do Sul está utilizando alto-falantes colocados na fronteira com a Coreia do Norte para, como propaganda, relatar a espetacular deserção do soldado norte-coreano que conseguiu fugir enquanto era baleado por seus então companheiros de farda.

A transmissão da notícia começou pouco tempo depois que o soldado de 24 anos conseguiu cruzar a fronteira rumo ao sul no último dia 13, informou neste domingo a agência de notícias sul-coreana “Yonhap”, que citou fontes do Exército.

A narração, que pode ser ouvida em território norte-coreano a até 25 quilômetros de distância da fronteira, inclui os detalhes da fuga e ressalta que os soldados norte-coreanos, ao seguirem o desertor e atirarem nele, violaram o cessar-fogo que pôs fim à Guerra da Coreia (1950-1953).

O uso de alto-falantes para propaganda por parte dos dois países foi uma ferramenta habitual na “guerra psicológica” entre as Coreias, embora em 2004 eles tenham feito um acordo para deixar de usá-los.

Desde então, Seul decidiu retomar esta medida de maneira temporária em várias ocasiões. A última vez foi em janeiro de 2016, em resposta ao quarto teste nuclear do regime de Pyongyang.

As imagens da espetacular e desesperada fuga do soldado norte-coreano, que se recupera dos ferimentos em hospital de Seul e que passou por cirurgias, deram a volta ao mundo.

O jovem de sobrenome Oh recebeu cinco ou seis tiros de companheiros do exército norte-coreano quando cruzou a chamada Área de Segurança Conjunta (JSA) e foi resgatado por militares sul-coreanos.

O desertor, que deixou a UTI na sexta-feira, mas sofre de “estresse psicológico severo e depressão”, será interrogado pelas autoridades sul-coreanas assim que se recuperar, disseram fontes do Exército à “Yonhap”. EFE