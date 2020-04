Coreia do Sul não registra nenhum caso de contágio local de coronavírus

A Coreia do Sul não registrou nesta quinta-feira (30) nenhum contágio local por coronavírus, pela primeira vez desde o início das infecções no país, há mais de dois meses.

“Pela primeira vez em 72 dias temos zero casos locais”, celebrou o presidente Moon Jae-in em uma mensagem no Facebook.

O país registrou uma morte, o que eleva o número total de vítimas fatais a 247.

A Coreia do Sul registra 10.765 casos da COVID-19 desde 18 de fevereiro.

O país organizou eleições legislativas em meados de abril em plena pandemia, seguindo ao pé da letra as regras de distanciamento social. O partido do presidente conquistou a maioria parlamentar.

Moon comemorou porque nenhum cidadão foi infectado ao comparecer às urnas. “Isto mostra a força da Coreia do Sul e de seus habitantes”, afirmou.

O país era no fim de fevereiro o segundo maior foco de contaminação no mundo, depois da China, mas conseguiu inverter a tendência com testes em massa e regras rígidas de distanciamento social.