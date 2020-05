Coreia do Sul fecha bares e casas noturnas depois de novo surto de casos

A cidade de Seul decidiu fechar cerca de 2.100 bares e casas noturnas depois de a Coreia do Sul registrar um novo surto de casos de covid-19 neste fim de semana. No sábado, 34 novos casos da covid-19 foram confirmados no país. É o maior aumento em número de casos desde o dia 9 de abril.

A maioria dos novos casos tem relação com um homem de 20 e poucos anos que estava com a covid-19 e que, numa noite, passou por diversas casas noturnas e bares na capital sul-coreana. Pelo menos 15 dos novos casos são de pessoas têm uma conexão com o homem. Dos 34 casos, 26 são de pessoas que contraíram o vírus dentro do país. Os demais casos são importados, de acordo com os Centros de Prevenção e Controle de Doenças da Coreia do Sul.

O novo surto preocupa as autoridades porque a Coreia do Sul vinha conseguindo controlar a epidemia com sucesso. Nos últimos dez dias, menos de dez casos foram confirmados por dia.

As autoridades de Seul estão acompanhando cerca de 1.500 pessoas que estiveram em bares e casas noturnas na região em que o novo surto foi registrado. A cidade também emitiu um comunicado pedindo que todos os cidadãos que estiveram nesses locais se isolem e não saiam em casa por 14 dias.

A Coreia do Sul é vista como um exemplo de sucesso no combate à epidemia do novo coronavírus. O país conseguiu controlar a propagação da doença depois de adotar um programa de testes em massa, para verificar quais pessoas estavam com a doença e isolá-las. Até este domingo, o país havia registrado somente 10.874 casos da covid-19, apesar de ter sido um dos primeiros países a ter casos importados da China. Ao todo, 256 pessoas morreram no país em decorrência da doença.

O maior número de novos casos registrados no país num dia ocorreu em 3 de março, quando 851 pessoas tiveram o resultado positivo para a doença. Desde então os números vinham caindo e a epidemia estava controlada.