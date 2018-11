Coreia do Sul e EUA retomam manobras militares

Coreia do Sul e Estados Unidos retomaram nesta segunda-feira suas manobras militares em pequena escala, depois de serem suspensas em função da histórica reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do líder norte-coreano Kim Jong Un.

Os exercícios combinados entre as duas marinhas fazem parte de uma “seleção de manobras” adiada em junho para o encontro em Singapura, quando Trump prometeu suspender esses exercícios onerosos e considerados provocativos no Norte.

O Programa de Intercâmbio Marítimo Sul-Coreano (KMEP), que envolve cerca de 500 fuzileiros sul-coreanos e americanos, foi retomado nesta segunda-feira para uma atividade de duas semanas em Pohang, no sul do país, informou uma porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

Washington tem 28.500 soldados posicionados na Coreia do Sul para protegê-lo de seu vizinho do norte, que possui arma atômica.

Durante muito tempo os dois países realizaram exercícios conjuntos descritos como puramente defensivos, embora Pyongyang os considerasse como uma preparação de invasão de seu território.