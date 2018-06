Coreia do Sul e EUA podem anunciar suspensão de manobras esta semana

Seul – Coreia do Sul e Estados Unidos poderiam anunciar esta semana a suspensão das suas manobras conjuntas a perante a atual etapa de diálogo com a Coreia do Norte, revelou hoje uma fonte do Governo de Seul à agência local “Yonhap”.

Os aliados devem anunciar nos próximos dias o resultado das discussões que mantêm desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse após sua histórica reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que ia acabar com os exercícios, que Pyongyang considera um ensaio de invasão.

Seul e Washington teriam previsto incluir uma cláusula que lhes permitisse retomar as manobras rapidamente, disse a fonte, dando a entender que os exercícios seriam retomados se o regime norte-coreano não cumprir com seu compromisso de desnuclearização.

Trump disse em entrevista coletiva realizada após a cúpula com Kim de 12 de junho em Singapura que deterá seus “jogos de guerra” na península da Coreia, o que alguns interpretaram como um gesto para conseguir avanços na desnuclearização do regime.

Segundo a fonte de Seul, o qualificativo utilizado por Trump, que não especificou a que manobras se referia, poderia fazer referência aos exercícios como os Key Resolve e Foal Eagle, ou o Ulchi Freedom Guardian.