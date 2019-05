Coreia do Sul doará US$ 8 milhões à Coreia do Norte em ajuda humanitária

Seul – A Coreia do Sul anunciou nesta sexta-feira que doará US$ 8 milhões em ajuda humanitária à Coreia do Norte através de organismos internacionais, em um momento no qual este país encara uma possível escassez de alimentos.

Seul aprovou o pacote de ajuda originalmente em 2017, mas os contínuos testes de armas norte-coreanos e a ativação de sanções internacionais primeiro e a falta de avanços na desnuclearização norte-coreana depois evitaram que o governo sul-coreano finalizasse o envio.

“A Coreia do Sul fornecerá US$ 8 milhões através de organismos internacionais, incluindo o programa de apoio nutricional do Programa Mundial de Alimentos (PMA) para crianças e mulheres grávidas na Coreia do Norte, e o projeto de atendimento à saúde materna infantil do Unicef”, explicou o Ministério da Unificação sul-coreano em comunicado.

O Sul aprovou o envio de ajuda “independentemente da situação política”, em um momento no qual o diálogo sobre desnuclearização com Pyongyang está estancado desde a reunião de Hanói de fevereiro e no qual a Coreia do Norte está enfrentando uma carestia alimentar e sofrendo a pior seca de primavera (hemisfério norte) em quatro décadas.

Um recente relatório da FAO e do PMA indica que, devido ao pior rendimento agrícola em uma década, mais de 10 milhões de norte-coreanos (cerca de 40% da população) está enfrentando uma iminente escassez de comida, especialmente de junho a outubro, antes da colheita de outono.