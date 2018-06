Coreia do Sul destaca necessidade de cooperação com a Rússia

Moscou – O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou nesta sexta-feira que é necessária uma “estreita cooperação” com a Rússia para a realização de todos os acordos alcançados na histórica cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.

“Continuaremos cooperando estreitamente com o governo russo para o cumprimento de todos os acordos (da cúpula entre) o Norte e os EUA”, disse Moon ao início de sua reunião com o líder russo.

O líder sul-coreano ressaltou que compartilha com Putin “objetivos comuns”, em alusão à desnuclearização da Península Coreana.

Moon, que visita a Rússia pela primeira vez, também agradeceu às autoridades do país pelo apoio à política sul-coreana no processo de solução do conflito na região e das últimas cúpulas de alto nível.

Putin, por sua vez, manifestou sua disposição de analisar com seu colega sul-coreano a normalização da situação na Península Coreana e continuar trabalhando nesta direção.

“A Rússia sempre se posicionou pela melhoria da situação na Península da Coreia e segue disposta a cooperar na medida de suas possibilidades para a solução de todas as questões conflituosas”, indicou o líder russo.

Além disso, o chefe do Kremlin destacou que a Coreia do Sul é um dos “sócios mais prioritários” da Rússia na região da Ásia.

Durante a sua visita de três dias à Rússia, a primeira de um presidente sul-coreano ao país em 19 anos, Moon também deverá assistir amanhã ao jogo da Copa do Mundo entre as seleções de Coreia do Sul e México.

O líder sul-coreano disse em outras ocasiões que quer impulsionar uma cooperação econômica trilateral entre as duas Coreias e a Rússia, um dos principais parceiros comerciais de Pyongyang e ator de peso em negociações anteriores para a desnuclearização do regime norte-coreano.

Está previsto que durante o encontro programado para hoje, Moon e Putin discutam a cooperação trilateral em áreas como o transporte ferroviário e o fornecimento de eletricidade e gás.