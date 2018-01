Coreia do Norte vai reabrir comunicação militar com o Sul

Seul – A Coreia do Norte concluiu uma manutenção técnica necessária para reabrir a linha direta de comunicação militar com a Coreia do Sul na costa oeste da península coreana, disse uma autoridade do governo sul-coreano a repórteres, e as comunicações de rotina através da linha devem ser retomadas na quarta-feira.

Autoridades norte-coreanas que participaram de conversações com representantes sul-coreanos no vilarejo de Panmunjom nesta terça-feira deram a informação aos membros do governo da Coreia do Sul, disse o vice-ministro da Unificação, Chun Hae-sung.