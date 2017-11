Coreia do Norte troca soldados da fronteira e Sul concede medalha

Seul – A Coreia do Norte, segundo relatos, substituiu guardas e reforçou uma parte de sua fronteira com a Coreia do Sul onde um soldado norte-coreano desertou na semana passada, enquanto soldados sul-coreanos e norte-americanos foram condecorados por seu papel no resgate do desertor.

O desertor norte-coreano foi baleado e ferido por seus colegas enquanto fugia para o lado sul-coreano da Área de Segurança Conjunta.

Os soldados da Coreia do Sul e dos EUA que lideraram a operação de resgate para arrastar o desertor gravemente ferido para a segurança receberam medalhas de condecoração, de acordo com as Forças dos EUA na Coreia do Sul.

Um grupo de diplomatas graduados sediados em Seul visitou a Área de Segurança Conjunta na manhã de quarta-feira, onde viu cinco funcionários norte-coreanos cavando uma profunda trincheira na zona onde o soldado ultrapassou a fronteira, após ficar com seu veículo preso em uma pequena vala, disse à Reuters um membro da delegação diplomática nesta sexta-feira.