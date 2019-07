Coreia do Norte testa mais mísseis apesar de reaproximação com EUA

Seul — A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance na manhã desta quarta-feira, disseram os militares sul-coreanos, poucos dias depois de lançar dois mísseis semelhantes visando induzir a Coreia do Sul e os Estados Unidos a desistirem de exercícios militares próximos.

Os disparos vieram na esteira de lançamentos feitos em 25 de julho, os primeiros testes de mísseis norte-coreanos desde que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram em 30 de junho e concordaram em retomar as conversas de desnuclearização.

A série de testes de mísseis eleva a pressão sobre os diplomatas norte-americanos e sul-coreanos que percorrem a região nesta semana na esperança de reiniciar as conversas, que visam persuadir Pyongyang a abdicar de suas armas nucleares e seus programas de mísseis balísticos.

“As ações da Coreia do Norte não ajudam a amenizar as tensões militares, nem ajudam a manter o ímpeto para as conversas que estão em andamento”, disse a ministra das Relações Exteriores sul-coreana, Kang Kyung-wha, a repórteres em Seul, antes de partir para um fórum de segurança do sudeste asiático em Bangcoc.

Kang exortou a Coreia do Norte a interromper os lançamentos de mísseis.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, e o principal negociador norte-coreano também estão a caminho do Fórum Regional da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital tailandesa, onde Pompeo disse que mantém a esperança de que autoridades dos EUA possam se encontrar com suas contrapartes norte-coreanas.

Trump e Pompeo minimizaram os lançamentos da semana passada, e Pompeo continuou a manifestar a expectativa de um avanço diplomático com a Coreia do Norte.

O lançamento mais recente ocorreu antes da primeira visita oficial do recém-nomeado secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, a Seul. Na terça-feira, o Pentágono disse que ela será parte de uma turnê pela Ásia em agosto.

Forças militares dos EUA e da Coreia do Sul estão cientes do lançamento desta quarta-feira, disse um porta-voz.

Os disparos desta quarta-feira ocorreram na área de Wonsan, no litoral leste da Coreia do Norte, de onde os mísseis da semana passada foram disparados, disse o Estado-Maior Conjunto sul-coreano em um comunicado, acrescentando que monitora a situação para o caso de novos lançamentos.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o lançamento desta quarta-feira não teve impacto na segurança de seu país.