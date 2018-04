Coreia do Norte sinaliza disposição para normalizar relação com Japão

Seul – O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está disposto a discutir a normalização das relações com o Japão. O gabinete do presidente Moon Jae-in diz que Moon passou a informação ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Moon disse a Abe que ele transmitiu o desejo do Japão de normalizar os laços com a Coreia do Norte, depois de resolver questões do passado. O gabinete de Moon diz que Kim respondeu que ele está disposto a negociar com o Japão.

O gabinete não forneceu detalhes específicos, mas Abe teria dito que Moon abordou o sequestro de cidadãos japoneses, durante a reunião com Kim.

O Japão diz que a Coreia do Norte sequestrou pelo menos 17 cidadãos japoneses na década de 1970 e de 1980 para treinar seus agentes na língua e cultura japonesas, a fim de espionar a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte reconheceu ter sequestrado 13 japoneses nos anos 70. O país permitiu que cinco deles visitassem o Japão em 2002 e eles ficaram.

A Coreia do Norte diz que outros oito morreram, mas suas famílias dizem que a declaração não se pode confiar na declaração da Coreia do Norte.