Coreia do Norte quer retorno de 12 garçonetes que foram para o Sul em 2016

Seul – A Coreia do Norte reiterou neste sábado suas demandas de que a Coreia do Sul envie de volta o grupo de 12 garçonetes norte-coreanas que foi para o Sul em 2016, dizendo que tal movimento demonstraria a intenção de Seul de melhorar as relações com Pyongyang.

A declaração pela Cruz Vermelha da Coreia do Norte veio uma semana após Seul afirmar que olharia mais de perto as circunstâncias em torno da chegada das norte-coreanas, na sequência de relatos na mídia de que algumas delas podem ter sido levadas ao Sul contra a própria vontade.

No início da semana, Pyongyang cancelou uma reunião de alto escalão que teria com Seul, apontando como motivo para o recuo os exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul com os Estados Unidos, e ameaçou ainda desistir do encontro entre seu líder, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, planejado para ocorrer em Cingapura, em 12 de junho. (Associated Press)