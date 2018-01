Coreia do Norte prepara desfile militar pré-olimpíadas de inverno

Seul – Fotos de satélite publicadas nesta quinta-feira mostram preparativos militares perto de Pyongyang, corroborando informações de que a Coreia do Norte realizará um grande desfile militar no dia anterior ao início dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

As imagens, tomadas pela empresa Planet durante vários dias entre 26 de dezembro e 12 de janeiro, mostram grandes desdobramentos e retiradas em ordem de tropas de tanques e outros veículos motorizados na base aérea de Mirim, ao leste da capital norte-coreana.

As fotos confirmariam ao que na véspera o site especializado “nknews.org”, teve acesso a convites enviados pelo Ministério do Exército da Coreia do Norte a agregados militares e a vários representantes das embaixadas estrangeiras em seu país para participar das “comemorações” no dia 8 de fevereiro.

A data antecede a abertura dos Jogos de Inverno, que acontecerão no condado sul-coreano de PyeongChang, onde a Coreia do Norte desfilará sob uma bandeira com a Coreia do Sul em um importante gesto de aproximação acordado ontem.

O Exército Popular da Coreia foi formado oficialmente no dia 8 de fevereiro de 1948 e esta data foi um feriado nacional até que 1978, quando o líder e fundador nacional Kim Il-sung decidiu mudar o “Dia da Fundação do Exército” para 25 de abril, data na qual estabeleceu sua guerrilha para lutar contra a ocupação japonesa em 1932.

No entanto, dado que este ano marca o 70º aniversário da “transformação do Exército Popular da Coreia em forças armadas nacionais revolucionárias”, de acordo com o convite enviado por Pyongyang, o regime parece ter a intenção de destacar esta data novamente.

A informação sobre estas “comemorações” coincidiu com o anúncio das duas Coreias que irão desfilar juntas em PyeongChang após anos de confrontos entre os dois países e um crescente número de testes nucleares e de mísseis por parte do regime norte-coreano.

Alguns analistas acreditam que um grande desfile na véspera dos Jogos prejudicaria a melhoria dos laços e a redução da tensão após os acordos alcançados para a Coreia do Norte participar do evento olímpico.