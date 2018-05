Coreia do Norte pede que EUA não enfraqueçam ambiente de diálogo

Seul – A Coreia do Norte voltou a advertir, nesta quarta-feira, os Estados Unidos sobre a dureza de seu discurso e pediu ao governo de Donald Trump para não minar o ambiente de diálogo gerado antes da cúpula que presidente americano manterá em breve com o líder Kim Jong-un.

“Os EUA deveriam saber que é melhor se abster de palavras e ações que possam prejudicar o bom ambiente excepcionalmente gerado para as conversas” entre os dois líderes, diz um editorial publicado hoje pelo jornal “Rodong Sinmun”.

O texto acrescenta que Washington “também deveria esforçar em mostrar atitudes sinceras e genuínas à altura das atuais circunstâncias”.

No último final de semana, a agência de notícias “KCNA” já tinha acusado os EUA de “manipular a opinião pública” ao afirmar que a vontade de desnuclearizar expressa por Pyongyang após sua recente reunião com Seul “é o resultado de pressão e sanções” impulsionadas pelo governo Trump.

Esta nova advertência de Pyongyang sobre o discurso linha-dura da nova equipe de negociação dos EUA acontece no mesmo dia em que o secretário de Estado Mike Pompeo, aterrissou na capital norte-coreana para preparar a reunião.

As palavras do regime também acontecem imediatamente depois que o próprio Trump anunciasse, ontem, a ruptura do acordo nuclear com o Irã, um gesto que alguns analistas acham que pode estabelecer um mal precedente em relação com a cúpula com Kim, enfatizando precisamente a mencionada linha-dura.

O encontro, que será o primeiro entre líderes da Coreia do Norte e EUA, ainda não tem data e local definido.