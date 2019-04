Coreia do Norte pede aos EUA que Pompeo deixe negociações

Seul — A Coreia do Norte solicitou nesta quinta-feira, 17, aos Estados Unidos que substituam seu secretário de Estado, Mike Pompeo, como líder nas negociações sobre desnuclearização para que o diálogo sobre o tema possa prosseguir.

Em uma nota divulgada pela agência “KCNA”, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores norte-coreano afirma que “caso as conversas sejam retomadas no futuro”, o regime gostaria que em vez de Pompeo, esse papel correspondesse a “alguém que mostre maior tato e maturidade na hora de se comunicar” com Pyongyang.

O porta-voz acrescentou que o relacionamento pode “se tornar complicado se Pompeo estiver envolvido nas negociações”, mas ao mesmo tempo ressaltou que “felizmente, a relação entre o presidente (dos EUA) Donald Trump e nosso líder (Kim Jong-un) continua sendo boa”.