Coreia do Norte exibe versão em gelo de míssil intercontinental

Os norte-coreanos que se visitaram o Festival das Esculturas de Gelo de Pyongyang puderam admirar uma réplica do míssil intercontinental Hwasong-15.

Em imagens publicadas no jornal oficial Rodong Sinmun, vê-se os visitantes usando pesados trajes de frio e posando na noite de Ano Novo diante da estátua de gelo gigante.

O Hwasong-15, testado em novembro, é capaz, segundo o governo, de alcançar o território continental dos Estados Unidos.

“A escultura de gelo evoca o episódio de novembro, que causou um grande entusiasmo entre dezenas de milhões de soldados e civis”, escreve o jornal.

Os visitantes do festival, inaugurado no domingo na Praça Kim Il-Sung, também puderam apreciar as réplicas de gelo de monumentos norte-coreanos famosos.