Coreia do Norte: EUA pede proibição de 10 navios em portos

Os Estados Unidos pediram às Nações Unidas que proíba outros dez navios suspeitos de transportar mercadorias norte-coreanas afetadas por sanções internacionais de atracarem em qualquer porto do mundo, segundo uma demanda obtida nesta terça-feira pela AFP.

Trata-se dos navios petroleiros Lighthouse Winmore, com bandeira de Hong Kong, e Billions No. 18 (de Palau), dos cargueiros Xin Sheng Hai (Belize), Kai Xiang (Hong Kong), Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 e Rye Song Gang 1 (Coreia do Norte), e dos barcos Yu Yuan (China) e Glory Hope 1 (também identificado como Orient Shenyu, com bandeira do Panamá).

O Comitê de Acompanhamento da ONU para as sanções impostas a Pyongyang deu como prazo aos integrantes do Conselho de Segurança até as 20H00 GMT de quinta-feira para formular eventuais objeções ao pedido americano. Se elas não forem apresentadas, esses navios não poderão atracar em nenhum porto do planeta.