Coreia do Norte enviará restos de soldados nas próximas semanas

Washington – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmou nesta quarta-feira que o governo de Donald Trump alcançou um acordo com a Coreia do Norte para a repatriação nas próximas semanas dos restos mortais de soldados americanos falecidos durante a Guerra da Coreia (1950-1953).

Pompeo, que fez estas declarações poucas antes de participar de uma reunião de gabinete na Casa Branca, corroborou assim parte das informações divulgadas nos últimos dias por meios de comunicação que tinham assinalado que Pyongyang entregaria em um prazo máximo de três semanas os restos de 55 militares.

O acordo aconteceu durante o encontro deste domingo entre as delegações dos Estados Unidos e da Coreia do Norte na cidade norte-coreana de Panmunjom, na fronteira intercoreana.

Inicialmente essa reunião estava prevista para quinta-feira, mas foi adiada, segundo revelou Pompeo, depois que os norte-coreanos não se apresentaram no local estipulado.

O Departamento de Estado informou no domingo, pouco depois da realização do encontro, que ambas delegações concordaram também em retomar as tarefas de busca para achar os restos de cerca de 5.300 soldados americanos que morreram na Guerra da Coreia e que supostamente permanecem em território norte-coreano.

Este gesto acontece depois que Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, se reuniram em Singapura no último dia 12 de junho para negociar a desnuclearização da Coreia do Norte.