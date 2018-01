Coreia do Norte enviará delegação aos Jogos de PyeonChang

Seul – A Coreia do Norte disse, nesta terça-feira, que enviará uma delegação de representantes do seu governo aos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados no próximo mês no condado sul-coreano de PyeongChang, segundo informou à Agência Efe, uma porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano.

O anúncio foi feito na sessão matinal nas conversas de alto nível, as primeiras em dois anos, que mantêm as duas Coreias na fronteira militarizada que as separa.

Por sua vez, Seul propôs a realização em meados de fevereiro, coincidindo com as festividades do ano novo lunar, uma reunião de famílias coreanas separadas desde a guerra entre os dois países, entre 1950 e 1953, embora Pyongyang ainda não tenha se pronunciado a respeito.

O Ministério da Unificação também confirmou que a Coreia do Norte informou sua intenção de enviar aos Jogos Olímpicos uma equipe de animadores e outra de taekwondo que realizaria exibições durante o evento, embora em nenhum momento mencionou o envio de atletas para competir.

Os patinadores artísticos Ryom Tae-ok e Kim Ju-ik são os dois únicos atletas norte-coreanos classificados para os Jogos de PyeongChang, embora que o Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que outros poderiam competir através de um convite, desde que o regime permita a viagem deles.

A Coreia do Sul propôs na primeira rodada das conversas que atletas dos dois países desfilem sob uma bandeira comum nas cerimônias de abertura e encerramento, como já foi feito nas edições anteriores dos Jogos de Verão e Inverno, mas por enquanto, o Norte optou por não aceitar esta proposta.

A participação da Coreia do Norte nos Jogos poderia rebaixar a tensão regional após um ano de 2017 marcado pelos seguidos testes de armas norte-coreanas e o tom beligerante com o qual respondeu ao regime, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.