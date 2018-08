Coreia do Norte é inconsistente com a desnuclearização, diz Pompeo

Bangcoc – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, qualificou nesta sexta-feira de “inconsistente” as ações da Coreia do Norte de continuar a construção de mísseis com sua promessa de desmantelar seu armamento nuclear.

“O presidente Kim (Jong-um) se comprometeu com a desnuclearização. O mundo pede que cumpram as resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, declarou Pompeo aos jornalistas que o acompanhavam durante o voo que o levou de Kuala Lumpur a Singapura.

“Na medida em que se comportam de uma maneira inconsistente com isso, violam uma das resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, acrescentou o secretário de Estado.

As declarações do chefe da diplomacia americana foram feitas depois que esta semana os serviços de Inteligência dos EUA disseram que Pyongyang poderia estar construindo novos mísseis na mesma unidade na qual produziu um míssil balístico intercontinental capaz de chegar às cidades do litoral leste americano.

Dentro da cúpula ministerial da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) em Singapura, Pompeo deve pedir aos demais presentes que mantenham seu compromisso de continuar com as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU à Coreia do Norte.