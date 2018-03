Coreia do Norte e Coreia do Sul marcam encontro histórico para 27 de abril

Seul – As duas Coreias acordaram nesta quinta-feira durante uma reunião de alto nível na fronteira, que o encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, será realizado no próximo dia 27 de abril.

Como esperado, a cúpula entre Kim e Moon acontecerá em Peace House, um pavilhão do lado sul da Zona de Segurança Conjunta (JSA), o único ponto da fronteira militarizada entre os dois países vizinhos, onde soldados norte-coreanos e sul-coreanos ficam frente a frente, segundo antecipou a agência de notícias “Yonhap”.

Representantes dos dois países, tecnicamente ainda em guerra, voltarão a se reunir na própria fronteira, no próximo dia 4, para continuar concretizando detalhes sobre o que será a primeira cúpula intercoreana em 11 anos.

Este encontro será seguido de outro evento histórico, a reunião entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, programado para maio, para discutir a possível desnuclearização do regime, sendo a primeira cúpula entre os líderes de Pyongyang e Washington.

No dia 27 de abril acontecerá a terceira cúpula intercoreana, depois das realizadas em Pyongyang em 2000 e 2007 entre o então líder do Norte, Kim Jong-il, e os líderes do Sul, Kim Dae-jung e Roh Moo-hyun.

As cúpulas de abril e maio desencadearam uma atividade diplomática frenética, que deixou de lado o isolamento do regime e que esta semana alcançou sua máxima expressão com a viagem surpresa de Kim Jong-un a Pequim, onde se reuniu pela primeira vez com o presidente da China, Xi Jinping.