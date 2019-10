Coreia do Norte duvida que EUA terão planos alternativos em duas semanas

A Coreia do Norte afirmou neste domingo (6) que não há como os Estados Unidos apresentarem planos alternativos dentro de duas semanas para conversas nucleares paralisadas, após negociações fracassarem na Suécia e o país anfitrião propor um novo encontro.

As negociações em nível de trabalho entre enviados dos Estados Unidos e da Coreia do Norte foram interrompidas no sábado. O Departamento de Estado norte-americano afirmou ter aceito o convite da Suécia de retornar a mais conversas com Pyongyang em duas semanas.

A Coreia do Norte afirmou que a bola agora está no campo de Washington e alertou que irá aguardar somente até o final do ano para os EUA mudarem de caminho.

“Não temos intenção de realizar tais negociações repugnantes como… aconteceu neste período (na Suécia) antes de os EUA darem um passo significativo para uma retirada completa e irreversível da política hostil em direção à Coreia do Norte”, relatou a agência de notícias estatal KCNA, citando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte.

É incerto se a Coreia do Norte irá retornar às negociações, mas Pyongyang pode usar sua estratégia de negociação no limite para ganhar concessões como benefícios marginais de participação nas conversas, segundo especialistas.

“A Coreia do Norte quer fazer duas coisas, ao meu ver: primeiro, ganhar tempo para continuar expandindo e melhorando sua força nuclear e de mísseis, e negociar os termos pelos quais é aceita como uma potência de armas nucleares”, disse Vipin Narang, especialista em assuntos nucleares do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).