Coreia do Norte diz que Trump busca subordinação mundial

Seul – A nova estratégia de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgada nesta semana é um “documento criminoso” que busca a “total subordinação do mundo inteiro aos interesses dos EUA”, disse o Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, nesta sexta-feira.

“Isso revelou completamente que a ‘política América Primeiro’ sobre a qual o grupo de Trump está gritando em voz alta não é nada se não a proclamação de agressão visando dominar o mundo de acordo com seu gosto e vontade própria”, disse um porta-voz do ministério, de acordo com comunicado divulgado pela mídia estatal KCNA.

No documento, anunciado na segunda-feira, Trump disse que Washington precisa lidar com o desafio representado pelo programa de armas da Coreia do Norte.

O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta sexta-feira uma resolução elaborada pelos EUA que busca, mais uma vez, endurecer sanções contra a Coreia do Norte em resposta a seu mais recente lançamento de míssil balístico intercontinental, disseram diplomatas.