Coreia do Norte diz que presidente da Síria quer conhecer Kim

Seul, Coreia do Sul – A agência de notícias estatal da Coreia do Norte afirmou neste domingo que o presidente da Síria, Bashar Assad, está interessado em visitar a Coreia do Norte e encontrar o líder Kim Jong Un.

Um relatório da KCNA aponta que Assad fez os comentários em 30 de maio enquanto recebia as credenciais do embaixador norte-coreano.

Assad teria dito: “Eu vou visitar a Coreia do Norte e conhecer Kim Jong Un.” Não há indicação de que tal viagem tenha sido planejada.

O relatório também citou Assad dizendo que ele tinha certeza de que Kim iria “alcançar a vitória final e realizar a reunificação da Coreia”.

O governo da Síria não respondeu imediatamente a um pedido de comentário no domingo.

O relatório foi divulgado num momento em que a atenção está concentrada na cúpula de 12 de junho entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump. Fonte: Associated Press.