Coreia do Norte diz que não retomará diálogo com Sul devido às manobras

Seul – A Coreia do Norte disse nesta quinta-feira que não retomará as reuniões com o Sul enquanto continuarem os exercícios militares com Washington, depois de cancelar um encontro de alto nível e de dizer que está reformulando a cúpula com os EUA.

“A menos que seja solucionada a grave situação que levou a romper com os contatos de alto nível, não será fácil se sentar frente a frente de novo com o atual regime da Coreia do Sul”, afirmou Ri San Gwon, que dirige o Comitê para a Reunificação Pacífica da Coreia, segundo recolheu a agência estatal “KCNA”.

Pyongyang notificou Seul na quarta-feira sobre o cancelamento da reunião de alto nível planejada para esse mesmo dia e pouco depois os veículos de imprensa denunciavam em uma nota que as manobras aéreas anuais “Max Thunder” dos EUA e da Coreia do Sul são uma tentativa “de realizar um ataque preventivo” contra seu território.

A Coreia do Norte disse, além disso, que está pensando em cancelar a histórica cúpula com os EUA porque considera que Washington quer pressioná-la para que aceite um desarmamento nuclear total de maneira unilateral, possibilidade que Pyongyang qualificou de inaceitável.

A convocação da histórica reunião prevista para 12 de junho em Singapura entre os líderes americano e norte-coreano chegou depois de diversas rodadas de contatos diplomáticos pelo fato de Pyongyang der, desde janeiro, um giro em sua política isolacionista e anunciar a disposição de desmantelar seu programa nuclear.