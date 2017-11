Coreia do Norte diz que míssil lançado é capaz de atingir os EUA

Seul – A emissora de TV norte-coreana “KCTV” anunciou nesta quarta-feira que o último projétil lançado pela Coreia do Norte é um novo modelo do míssil balístico intercontinental (ICBM) batizado Hwasong-15 que é capaz de alcançar “todo o território dos Estados Unidos”.

Como o regime costuma a fazer, a veterana apresentadora Ri Chung-hee anunciou em tom solene o “bem-sucedido” lançamento que “Kim Jong-un autorizou e testemunhou pessoalmente”, e que foi o primeiro de Pyongyang após dois meses e meio sem fazer lançamentos.

Em um boletim especial emitido três horas após a programação habitual da televisão estatal começar, Ri detalhou que o míssil voou 950 quilômetros e alcançou um apogeu de 4.475 quilômetros, dados que estão em sintonia com os divulgados por Seul, Washington e Tóquio.

Essas informações indicam que se trata da maior altura atingida até o momento por um míssil norte-coreano, o que significa um novo e perigoso avanço no programa de armas do regime de Pyongyang.

Considerando que o míssil foi lançado em um ângulo muito aberto, alguns analistas acham que o projétil poderia ter percorrido em um voo normal mais de 13 mil quilômetros, suficiente para alcançar Washington ou qualquer parte continental dos EUA.

A apresentadora também afirmou durante a emissão, onde não mostraram imagens do lançamento, que o Hwasong-15 (em coreano “Marte-15”) “é um míssil balístico intercontinental com uma ogiva pesada super-grande” e que com este último teste, o país “fez a grande causa histórica de completar uma força nuclear do estado uma realidade”.

O míssil, disparado a partir de a cerca de 25 quilômetros ao norte da capital norte-coreana, voou em direção ao leste antes e cair nas águas do Mar do Japão, a cerca de 250 quilômetros do litoral da província de Aomori, no norte do país.

Estas águas pertencem à Zona Econômica Especial (ZEE) do Japão, um espaço que se estende a cerca de 370 quilômetros do litoral.