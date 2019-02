Coreia do Norte diz não ter interesse em acordo como o Irã

1/12 (Reuters)

São Paulo – No início desta semana, a Coreia do Norte alegou ter realizado um teste com míssil balístico submarino e que, em tese, teria sido desenvolvido sob o olhar atento e especializado de Kim Jong-Un, o "líder supremo" do país. Os Estados Unidos prontamente negaram que tal teste sequer tenha acontecido, e ainda esnobaram que seja possível o país tenha a capacidade para produzir este tipo de arma . A Coreia do Sul , por sua vez, foi mais cautelosa e avaliou que sua vizinha do norte pode sim estar desenvolvendo mísseis submarinos, mas que provavelmente ainda está na primeira fase do projeto. Bom, ninguém pode determinar qual o tamanho real da ameaça que a Coreia do Norte representa para a segurança da sua região e do resto do planeta, mas análises compiladas por EXAME.com produzidas por diferentes governos e entidades internacionais revelam um pouco da estrutura da Defesa do país. Confira nas imagens.