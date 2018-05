Coreia do Norte desmontará local de testes nucleares em maio

SEUL – A Coreia do Norte agendou o desmonte do local que usa para fazer testes nucleares em algum momento entre os dias 23 e 25 de maio, dependendo das condições climáticas, para cumprir a promessa de descontinuar os testes com armas nucleares, disse a mídia estatal do país neste sábado.

A agência central de notícias do país disse que o desmonte do local de testes envolverá a destruição de todos seus túneis com explosões, o bloqueio das entradas e a remoção de todas as instalações de observação, prédios de pesquisas e postos de segurança.

Jornalistas de outros países, incluindo dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, serão convidados para cobrir o evento.

(Reportagem de Christine Kim)