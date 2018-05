Coreia do Norte desmantela centro de testes nucleares

Seul – A Coreia do Norte destruiu nesta quinta-feira com explosões os túneis do seu centro de testes nucleares de Punggye-ri, segundo informou a emissora sul-coreana “MBS”, cujos repórteres presenciaram as detonações.

A Coreia do Norte anunciou que desmantelaria a unidade após a cúpula realizada no dia 27 de abril com a Coreia do Sul, na qual ambos os países se comprometeram a trabalhar pela “total desnuclearização”, em relação à reunião prevista para o dia 12 de junho entre Pyongyang e Washington.

Segundo relataram os repórteres sul-coreanos, as detonações começaram às 11h (horário local, 23h de quarta-feira em Brasília) no chamado entrecruzamento Norte de galerias e continuaram por três horas depois nos circuitos Oeste e Sul (a rede Leste acredita-se que já ficou inutilizada após o primeiro teste nuclear norte-coreano de 2006).

Mais tarde foi realizada a destruição também com explosões de barracos e outras instalações situadas em Punggye-ri.

Devido à região remota na qual fica o complexo, os jornalistas disseram que só será possível transmitir imagens das operações de desmantelamento mais tarde.

Do mesmo modo, também não puderam confirmar se o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assistiu à destruição das galerias de Punggye-ri.

Os jornalistas sul-coreanos eram cerca de 20 entre outros de veículos de imprensa de cinco países (China, Coreia do Sul, EUA, Reino Unido e Rússia) convidados a presenciar o desmantelamento.