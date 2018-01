Coreia do Norte condena novas sanções dos EUA

Seul – A Coreia do Norte condenou no sábado a últimas sanções dos Estados Unidos, anunciadas nesta semana, destinadas a deter o desenvolvimento de armas nucleares pelos norte-coreanos.

As sanções dos EUA são “uma manifestação da intenção hedionda de jogar um balde de água fria no intercâmbio e cooperação entre as Coreias e agravar a situação”, disse um porta-voz do Ministério de relações Exteriores da Coreia do Norte, que não foi identificado, segundo publicou a Agência Central de Notícias da Coreia.

Os EUA anunciaram novas sanções na quarta-feira para tentar deter o desenvolvimento de armas nucleares pela Coreia do Norte e pediram a Rússia e China que expulsassem norte-coreanos que colaboram no financiamento do programa.

O Tesouro dos EUA impôs sanções a nove instituições, 16 pessoas e seis navios norte-coreanos que os norte-americanos acusam de colaborar com o programa nuclear.